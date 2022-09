Nazioni Unite, inflazione è nuova pandemia

(Teleborsa) - Sonoi nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore a fronte di poco più dicon il tasso di positività alle vittime.Aumentano, invece, i ricoveri,in più di ieri, e 3.653 in totale. Questi i dati diffusi dal ministero della Salute sulla situazione del contagio."L'Agenzia europea del farmaco Ema ha avviato la valutazione di una richiesta di autorizzazione per la versione del vaccinodi Moderna "adattata perdel virus che causa Covid-19 e le sottovarianti Omicron BA.4/5". Ad annunciarlo è l'ente regolatorio Ue via Twitter.Secondo il report sulle vaccinazioni contro il Covid-19 nel nostro Paese aggiornato con i dati di oggi sono state somministrate fino ad ora. Sono 48.689.259 le persone che hanno ricevuto le due dosi del primo ciclo o il vaccino monodose, una cifra pari a oltre il 90,1% della popolazione interessata. Sono 40.146.285 le persone che hanno ricevuto la terza dose, pari all'84,1% della popolazione potenzialmente oggetto di dose addizionale. 3.236.082 quelli che hanno ricevuto la quarta dose. I bambini tra i 5 e gli 11 anni che hanno ricevuto almeno una dose sonoIntanto, secondo il presidente del Comitato per i diritti economici, sociali e culturali delle Nazioni Unite, Mohamed Ezzeldin Abdel-Moneim la pandemia da Covid "sta perA suo giudizio,ridurranno il potere d'acquisto della maggior parte delle persone comuni in tutto il mondo aumentando le crescenti disparità nel settore dei diritti economici e sociali, con "