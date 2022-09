In rialzo la Borsa di New York dopo un avvio cauto

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

energia

telecomunicazioni

sanitario

Boeing

Home Depot

Walt Disney

Goldman Sachs

Apple

Biogen

Netflix

Illumina

Charter Communications

Align Technology

Apple

Skyworks Solutions

Qualcomm

(Teleborsa) -t, dopo cheper arginare un vertiginoso aumento dei rendimenti. Ciò ha placato i timori degli investitori sui pericoli di contagio in tutto il sistema finanziario. Ilè in rialzo dell'1,72%, bloccando così la scia ribassista sostenuta da sei cali consecutivi, che ha preso il via il 20 di questo mese; sulla stessa linea, in forte aumento l', che con il suo +1,72% avanza a quota 3.710 punti. Positivo il(+1,47%); sulla stessa tendenza, in denaro l'(+1,48%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i(+3,07%),(+2,74%) e(+2,40%).Al top tra i(+4,41%),(+4,15%),(+3,34%) e(+3,15%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,37%.Tra idel Nasdaq 100,(+37,49%),(+7,44%),(+6,65%) e(+5,50%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,64%.In apnea, che arretra del 2,37%.Calo deciso per, che segna un -1,07%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,56%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:30: Scorte ingrosso, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,6%)16:00: Vendita case in corso, mensile (atteso -1,4%; preced. -0,6%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso 443K barili; preced. 1,14 Mln barili)14:30: PIL, trimestrale (atteso -0,6%; preced. -1,6%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 215K unità; preced. 213K unità).