Equita rafforza team FIG con ingresso Alessandro Fustinoni

Equita

Generali

Net Insurance

Intesa Sanpaolo

MPS

(Teleborsa) -, investment bank indipendente quotata su Euronext STAR Milan,(Financial Institutions Group o FIG) con l'ingresso dicome. Fustinoni, che vanta una profonda conoscenza del settore e una lunga esperienza in Rothschild, insieme a Edoardo Achilli (Director) e gli altri membri del team, si occuperà di consolidare le relazioni e competenze del gruppo.L', che dal 2021 può contare sucome senior advisor, si inserisce nel più ampio progetto di crescita della divisione di Investment Banking del gruppo.Il team FIG, nato nel 2010, ha, posizionandosi tra i Top 3 advisor in Italia per numero di operazioni, per un controvalore superiore a 17 miliardi di euro.Tra le, Equita ha affiancatonell'OPA su Cattolica, Poste Vita nell'OPA sunell'OPA su UBI Banca, Crédit Agricole Italia nelle operazioni Credito Valtellinese e CA FriulAdria, AMCO nell'acquisizione di un compendio di crediti deteriorati da, Mediocredito Centrale nell'acquisizione di BP Bari.