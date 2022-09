Milano in rosso insieme agli altri Eurolistini

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che chiude gli scambi in calo, in accordo con gli altri mercati europei, che accusano perdite consistenti, così come dall'altra parte dell'oceano. A pesare sul sentiment degli investitori sono ancora una volta i timori di un rallentamento dell'economia globale dovuto a rialzi aggressivi dei tassi da parte delle banche centrali e dei rischi di un potenziale contagio dalle turbolenze nei mercato britannico.Sul mercato valutario, leggera crescita dell', che sale a quota 0,9784. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.660,1 dollari l'oncia. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 82,03 dollari per barile.In lieve rialzo lo, che si posiziona a +244 punti base, con un timido incremento di 3 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 4,65%.pesante, che segna una discesa di ben -1,71 punti percentuali, seduta negativa per, che scende dell'1,77%; sensibili perdite per, in calo dell'1,53%. Sessione da dimenticare per la Borsa italiana, con ilche lascia sul terreno il 2,40%, proseguendo la serie di tre ribassi consecutivi, iniziata martedì scorso; sulla stessa linea, ilè crollato del 2,37%, scendendo fino a 22.114 punti.Nella Borsa di Milano, ilnella seduta odierna è stato pari a 1,69 miliardi di euro, in calo di 461,5 milioni di euro, rispetto ai 2,15 miliardi della vigilia; i volumi si sono attestati a 0,48 miliardi di azioni, rispetto ai 0,63 miliardi precedenti., segna un buon incremento, che riporta un +0,95% rispetto al precedente.I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -5,40%.In apnea, che arretra del 4,77%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,65%.Lettera su, che registra un importante calo del 4,44%.di Milano,(+2,88%),(+2,00%),(+1,78%) e(+1,56%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -7,49%.Scende, con un ribasso del 6,59%.Crolla, con una flessione del 5,23%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 5,13%.Tra ledi maggior peso:09:00: Prezzi consumo, annuale (atteso 10%; preced. 10,5%)09:00: Prezzi consumo, mensile (preced. 0,3%)10:00: Prezzi produzione, annuale (preced. 36,9%)10:00: Prezzi produzione, mensile (preced. 5%)11:00: Fiducia imprese (atteso -1 punti; preced. 1 punti).