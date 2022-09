Micron taglia investimenti su atteso rallentamento domanda

Micron Technology

(Teleborsa) -, multinazionale americana operante nel settore dei semiconduttori, ha registrato undi 6,64 miliardi di dollari quarto trimestre dell'anno fiscale 2022 (terminato il 1 settembre 2022), contro gli 8,64 miliardi di dollari del trimestre precedente e gli 8,27 miliardi di dollari dello stesso periodo dell'anno scorso. L'è stato di 1,49 miliardi di dollari (1,35 dollari per azione diluita), rispetto ai 2,63 miliardi di dollari del trimestre precedente e 2,72 miliardi di dollari dello stesso periodo dell'anno scorso. L'è stato di 1,45 dollari. Gli analisti si aspettavano un utile per azione di 1,30 dollari su ricavi per 6,68 miliardi di dollari.Micronun fatturato deldi 4,25 miliardi di dollari, più o meno 250 milioni di dollari, al di sotto delle stime di Wall Street di 5,62 miliardi di dollari. L'outlook sull'utile per azione è di 4 centesimi, più o meno 10 centesimi, sotto la stima di consensus di 64 centesimi per azione."Nell'anno fiscale 2022, Micron ha generato undi 30,8 miliardi di dollari e ha realizzato il nostro sesto anno consecutivo di free cash flow positivo, consentendoci didi 2,9 miliardi di dollari", ha affermato Sanjay Mehrotra, Presidente e CEO di Micron Technology."Stiamo adottando misure decisive per ridurre la nostra crescita dell'offerta, incluso unper le apparecchiature wafer fab rispetto allo scorso anno, e prevediamo di emergere da questo ciclo di downcycle in una buona posizione per capitalizzare la domanda a lungo termine di memoria e storage", ha aggiunto.