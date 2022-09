Wall Street passa positiva dopo avvio debole

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza all'insegna della cautela per la borsa di Wall Street, nell'ultima seduta della settimana, dopo le perdite della vigilia. Sotto i riflettori del mercato è ancora una volta l'ed il dato "core", pubblicato prima dell'Opening Bell, risultato ad agosto più alto delle aspettative alimentando così timori di un aumento dei tassi di interesse più aggressivo da parte della Federal Reserve.Nel dettaglio, la misura preferita dalla Fed per calcolarla, il dato PCE (personal consumption expenditures price index), è cresciuta dello 0,3% rispetto al mese precedente, quando aveva registrato un -0,1%. Il valore PCE è contenuto nel dato diffuso dal dipartimento del Commercio relativo ai redditi personali e alle spese ai consumi Tra gli indici statunitensi, ilè in calo (-0,72%) e si attesta su 29.014 punti; sulla stessa linea, in lieve calo l', che continua la giornata sotto la parità a 3.620 punti. Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,55%; sulla stessa linea, leggermente negativo l'(-0,59%).Andamento negativo negli States su tutti i comparti dell'S&P 500. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-1,84%),(-1,56%) e(-0,81%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+0,55%) e(+0,54%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -13,25%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,61%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,57%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,57%.Tra idel Nasdaq 100,(+0,95%),(+0,63%),(+0,60%) e(+0,56%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -7,53%.In perdita, che scende del 3,79%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,13 punti percentuali.Seduta negativa per, che scende del 2,74%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:30: Redditi personali, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,3%)14:30: Spese personali, mensile (atteso 0,2%; preced. -0,2%)15:45: PMI Chicago (atteso 51,8 punti; preced. 52,2 punti)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 59,5 punti; preced. 58,2 punti)15:45: PMI manifatturiero (preced. 51,5 punti).