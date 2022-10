Cellularline, piano al 2025 stima ricavi fino a 195 milioni. OPA non congrua

Cellularline

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore degli accessori per smartphone e tablet, torna afatte da, che ha lanciato un'OPA sulla società, e a dirsi. La società "ritiene che il completamento delle attuali iniziative strategiche consentirà e sosterrà la crescita nei prossimi anni, sfruttando anche tutte le nuove competenze acquisite attraverso le recenti acquisizioni", si legge in una presentazione pubblicata sul sito internet.Il, che finora non era stato reso noto, prevede:in un range fra 175 milioni e 195 milioni di euro;Adjusted in costante crescita nel corso del piano, puntando a raddoppiare il risultato ottenuto nell'esercizio 2021; un miglioramento dell'che porterà a fine piano ad un leverage ratio inferiore a 1x.I principali obiettivi e iniziative del Piano Industriale al 2025 includono: per quanto riguarda marchio e prodotti,in tutte le categorie, spingendo per un assortimento di prodotti orientato alle categorie più redditizie; per quanto riguarda ile rafforzare la partnership con i rivenditori a un livello successivo, lavorando su tutti i canali (Elettronica di Consumo, Mass Merch e Telco).Sul fronte internazionale, è previsto un, l'aumento della quota di mercato in selezionati paesi dell'UE e del Medio Oriente, oltre che accordi strategici con i principali distributori dell'UE. Nel campo del Travel Retail, la società si aspetta undi Worldconnect e crescita anche per Cellularline in questo canale (sia Italia che Europa).Come già comunicato al mercato in data 15 settembre 2022, il consiglio di amministrazione di Cellularline è tornato a ribadire che ha ritenuto che ilofferto di 3,75 euro per azione siada un punto di vista finanziario.