Italgas, Depa Infrastructure firma finanziamento con Eurobank

Italgas

(Teleborsa) -, il principale operatore greco della distribuzione del gas recentemente entrato a far parte del Gruppo, ha sottoscritto uncon Eurobank di importo fino a un massimo di 580 milioni di euro,dalla durata rispettivamente fino a 5, 7 e 12 anni.La provvista derivante dal loan sarà prevalentemente destinata a finanziare gli investimenti previsti nel piano di sviluppo dell’infrastruttura di Depa Infrastructure e delle società controllate in Grecia."Il finanziamento, sottoscritto a meno di un mese dal nostro ingresso in Depa Infrastructure, conferma l’apprezzamento del sistema finanziario per la visione di sviluppo che intendiamo realizzare in Grecia - ha commentato-. Le nostre reti smart, digitali e flessibili saranno un volano di crescita e un moltiplicatore di ricchezza per il Paese, oltre a contribuire alla, sia con il gas naturale sia stimolando la produzione di gas rinnovabili come il biometano".L’operazione, conclusa nell’attuale contesto di volatilità del mercato finanziario internazionale, mira a dotare la Società di una struttura finanziaria adeguata, fra l’altro, per durata e tipologia di strumenti finanziari a disposizione.