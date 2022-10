Wall Street avvia ottobre sull'onda degli acquisti

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza al rialzo per la borsa di Wall Street che tenta un rimbalzo nella prima seduta di ottobre dopo lo scivolone di venerdì e la chiusura negativa del mese di settembre.L'attenzione degli investitori resta concentrata sullae sull': venerdì la, ha sottolineato la necessità di affrontare l'inflazione e l'importanza di non sottrarsi a questa sfida fino a quando non sarà raggiunto un equilibrio.Focus anche suiin forte rialzo sulle indiscrezioni che l'OPEC+ sarebbe pronto a un taglio alla produzione di oltre un milione di barili al giorno, il più grande dallo scoppio della pandemia di Covid-19.Tra gli indici statunitensi, ilmostra un guadagno dello 0,89%; sulla stessa linea, l'guadagna lo 0,82% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 3.615 punti. In frazionale progresso il(+0,46%); come pure, poco sopra la parità l'(+0,69%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+4,66%),(+1,54%) e(+1,52%). Il settore, con il suo -0,79%, si attesta come peggiore del mercato.Tra i(+4,77%),(+1,97%),(+1,87%) e(+1,84%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,55%.Tra i(+2,83%),(+2,52%),(+2,39%) e(+2,24%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -6,54%.Crolla, con una flessione del 3,68%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,93%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,41%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:15:45: PMI manifatturiero (preced. 51,5 punti)16:00: ISM manifatturiero (atteso 49 punti; preced. 52,8 punti)16:00: Ordini industria, mensile (atteso 0,3%; preced. -1%)14:15: Occupati ADP (atteso 205K unità; preced. 132K unità)14:30: Bilancia commerciale (atteso -68 Mld $; preced. -70,7 Mld $).