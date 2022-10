Wall Street centra rimbalzo dopo settembre negativo

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

energia

utilities

materiali

Chevron

Caterpillar

Intel

DOW

Johnson & Johnson

Lam Research

Regeneron Pharmaceuticals

Applied Materials

Old Dominion Freight Line

Tesla Motors

Illumina

Lucid

Docusign

(Teleborsa) - Wall Street in grande spolvero nella prima seduta di ottobre, cerca di dimenticare un settembre negativo aiutata anche dai positivi dati sul PMI manifatturiero salito oltre le attese degli analisti. Sugli scudi il comparto energetico in scia al recupero del petrolio spinto dal possibile taglio della produzione da parte dell'Opec+.Tra gli indici statunitensi, ilsta mettendo a segno un guadagno del 2,14%; sulla stessa linea, in forte aumento l', che con il suo +1,98% avanza a quota 3.657 punti. Effervescente il(+1,65%); sulla stessa tendenza, ottima la prestazione dell'(+1,72%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+4,84%),(+3,11%) e(+3,03%).Al top tra i(+4,87%),(+4,50%),(+4,36%) e(+3,71%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,73%.Al top tra i, si posizionano(+6,08%),(+5,16%),(+4,87%) e(+4,80%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -8,59%.Lettera su, che registra un importante calo del 5,39%.Scende, con un ribasso del 2,00%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,95%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:15:45: PMI manifatturiero (atteso 51,8 punti; preced. 51,5 punti)16:00: ISM manifatturiero (atteso 52,2 punti; preced. 52,8 punti)16:00: Ordini industria, mensile (atteso 0,3%; preced. -1%)14:15: Occupati ADP (atteso 205K unità; preced. 132K unità)14:30: Bilancia commerciale (atteso -68 Mld $; preced. -70,7 Mld $).