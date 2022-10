Positiva Piazza Affari seguita dall'Europa

S&P-500

(Teleborsa) -, al pari delle principali Borse Europee, che salgono grazie alla seduta brillante di Wall Street ed ancora sui passi indietro del governo britannico sui tagli fiscali che avevano mandato in subbuglio i mercati valutari e dei Titoli di Stato. Sul mercato statunitense, si registrano scambi in forte rialzo per l'Sul mercato valutario, l'è in aumento (+1,47%) e raggiunge quota 0,9968. Pioggia di acquisti sull', che sta portando a casa un guadagno dell'1,56%. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno del 2,25%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +231 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,18%.effervescente, con un progresso del 3,78%, incandescente, che vanta un incisivo incremento del 2,57%; in primo piano, che mostra un forte aumento del 4,24%. Chiusura in forte rialzo per la Borsa milanese, con il, che mette a segno un guadagno del 3,42%, proseguendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, in forte aumento il, che con il suo +1,52% termina a quota 22.804 punti.Dai dati di chiusura di Milano, ilnella seduta odierna risulta essere stato pari a 1,75 miliardi di euro, in ribasso (-11,88%), rispetto ai precedenti 1,99 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,57 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,5 miliardi.Tra idi Milano, in evidenza(+8,07%),(+6,43%),(+6,40%) e(+6,34%).di Milano,(+8,48%),(+7,52%),(+6,26%) e(+5,97%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,96%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,11%.Tra lepiù importanti:11:00: Prezzi produzione, mensile (atteso 4,9%; preced. 4%)11:00: Prezzi produzione, annuale (atteso 43,1%; preced. 38%)16:00: Ordini industria, mensile (atteso 0,3%; preced. -1%)08:00: Bilancia commerciale (atteso 4 Mld Euro; preced. 5,4 Mld Euro)08:45: Produzione industriale, mensile (atteso -0,3%; preced. -1,6%).