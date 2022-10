Wall Street continua rally vigilia

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza al rialzo per la borsa di Wall Street, come peraltro attesa anticipata dall'andamento tonico dei future statunitensi. Il mercato americano si prepara così a proseguire il rimbalzo della vigilia, nella prima seduta di ottobre, dopo aver archiviato un settembre più che negativo.L'attenzione degli investitori resta concentrata sullae, in generale, sulle banche centrali con l'ipotesi che possano rallentare nella stretta monetaria. Sul fronte macroeconomico, è atteso oggi solo un aggiornamento sugliFocus ancora sui prezzi del petrolio alla vigilia dellapronta a un taglio alla produzione di oltre un milione di barili al giorno, il più grande dallo scoppio della pandemia di Covid-19.Tra gli indici statunitensi, ilmostra un guadagno dell'1,68%; sulla stessa linea, giornata brillante per l', che avanza a 3.752 punti. Ottima la prestazione del(+2,35%); sulla stessa tendenza, in netto miglioramento l'(+2,04%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+3,08%),(+2,28%) e(+2,20%).del Dow Jones,(+3,88%),(+3,53%),(+2,96%) e(+2,77%).(+7,16%),(+6,58%),(+6,51%) e(+5,91%).Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:16:00: Ordini industria, mensile (atteso 0,3%; preced. -1%)14:15: Occupati ADP (atteso 205K unità; preced. 132K unità)14:30: Bilancia commerciale (atteso -68 Mld $; preced. -70,7 Mld $)15:45: PMI composito (preced. 44,6 punti)15:45: PMI servizi (preced. 43,7 punti).