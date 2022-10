Moderate perdite a Wall Street. Salgono rendimenti Treasury

Twitter

(Teleborsa) - Dopo due sessioni in grande rialzo,, anche se gli indici migliorano rispetto all'apertura in profondo rosso. I, in quanto gli investitori pensano che gli ultimi dati macroeconomici giustificano un atteggiamento aggressivo da parte della Federal Reserve per quanto riguarda l'aumento dei tassi. I dati ADP hanno mostrato che i, con il dato che è risultato superiore alle attese e dipinge un quadro positivo per il mercato del lavoro USA.Sempre sul fronte macroeconomico, è diminuito ilamericano nel mese di agosto, mentre scendono ancora e pesantemente le domande di mutuo settimanali. L'ISM non manifatturiero è sceso a settembre.Le sono diminuite , contro attese per un aumento. I prezzi del greggio sono invece in aumento, dopo che il cartello dei Paesi esportatori di petrolio (e i suoi alleati) ha deciso didi 2 milioni di barili al giorno da novembre, ovvero il più grande taglio dalla fase più critica della pandemia. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden si è detto "deluso dalladell'OPEC+".Scende il titolo, dopo cheha accettato di portare a termine la sua offerta di acquisire la società di social media al prezzo originale di 54,20 dollari per azione. In estate aveva tentato di far saltare il deal., in quanto le azioni di Twitter rimangono lontane dal prezzo di offerta dell'eccentrico imprenditore statunitense.Il completamento del deal potrebbe avere conseguenze anche sul titolo: Musk potrebbe doverdi cui avrà bisogno per acquistare la società di social media., con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,22%; sulla stessa linea, si muove al ribasso l', che perde lo 0,40%, scambiando a 3.776 punti. In calo il(-0,51%); sulla stessa linea, poco sotto la parità l'(-0,42%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per il. Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti(-2,12%),(-1,27%) e(-1,03%).Al top tra i(+2,25%),(+1,02%) e(+0,69%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,20%.Crolla, con una flessione dell'1,44%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,26%.scende dell'1,17%.Tra i(+5,17%),(+2,47%),(+2,11%) e(+1,93%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,63%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 4,08%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,19%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,05%.