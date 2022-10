Vendite a Milano dopo il rally, giù banche e utilities

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che recuperano nel finale dai minimi di seduta. La giornata storta segue un avvio di settimana in rally, nonostante lo. Intanto, sono arrivate nuove sanzioni da parte dell'Unione europea alla Russia: sono state imposte ulteriori restrizioni al commercio con la Russia di prodotti siderurgici e tecnologici e un tetto al prezzo del petrolio per le consegne di greggio russo via mare a paesi terzi coperte da assicurazioni europee.Per quanto riguarda l'Italia, l'Istat ha rivisto la crescita tendenziale del Prodotto interno lordodell'anno, portandola a +5% dal precedente +4,7%, comunicando anche chesul PIL si è ridotto significativamente in termini tendenziali nei primi sei mesi dell'anno. Moody's ha invece affermato che vede per il 2023 una crescita pari a zero per l'Italia, mettendo in guardia suin caso di rinegoziazione da parte del nuovo governo di centrodestra.Sessione negativa per l', che lascia, per ora, sul parterre l'1,16%. L'è in calo (-0,97%) e si attesta su 1.708,8 dollari l'oncia. Giornata di forti guadagni per il(Light Sweet Crude Oil), in rialzo dell'1,83%, con l'che ha deciso di tagliare la produzione di greggio di 2 milioni di barili al giorno da novembre.In deciso rialzo lo, che si posiziona a +243 punti base, con un forte incremento di 12 punti base, mentre ilriporta un rendimento del 4,45%.spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,21%, discesa modesta per, che cede un piccolo -0,48%, escende dello 0,90%.A piccoin chiusura di seduta, con ilche accusa un ribasso dell'1,52%, arrestando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata venerdì scorso, mentre, al contrario, chiude con il vento in poppa il, che arriva a 23.578 punti. Depresso il(-1,67%); sulla stessa tendenza, in rosso il(-1,45%).Ilnella seduta odierna è stato pari a 1,94 miliardi di euro, in rialzo rispetto agli 1,75 miliardi della vigilia, mentre i volumi si sono attestati a 0,52 miliardi di azioni, rispetto ai 0,5 miliardi precedenti.di Milano, troviamo(+8,56%),(+1,62%),(+1,59%) e(+1,47%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -5,08%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 4,08%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,04%.Calo deciso per, che segna un -3,86%.Tra i(+3,48%),(+2,39%),(+1,00%) e(+0,99%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -7,87%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 5,26%.In perdita, che scende del 4,95%.Pesante, che segna una discesa di ben -4,49 punti percentuali.