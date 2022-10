Vendite a Wall Street dopo due giorni in rally. Mercato lavoro forte

Twitter

(Teleborsa) - Dopo due sessioni in grande rialzo,. I, in quanto gli investitori pensano che gli ultimi dati macroeconomici giustificano un atteggiamento aggressivo da parte della Federal Reserve per quanto riguarda l'aumento dei tassi. I dati ADP hanno mostrato che i, con il dato che è risultato superiore alle attese e dipinge un quadro positivo per il mercato del lavoro USA.Sempre sul fronte macroeconomico, è diminuito ilamericano nel mese di agosto, mentre scendono ancora e pesantemente le domande di mutuo settimanali.Occhi puntati sul titolo, dopo che Elon Musk ha accettato di portare a termine la sua offerta di acquisire la società di social media al prezzo originale di 54,20 dollari per azione, dopo aver tentato di abbandonare l'accordo durante l'estate. Tuttavia,, in quanto le azioni di Twitter rimangono lontane dal prezzo di offerta dell'eccentrico imprenditore statunitense.Il completamento del deal potrebbe avere conseguenze anche sul titolo: Musk potrebbe doverdi cui avrà bisogno per acquistare la società di social media.rimangono in crescita nel giorno della riunione dell'Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio e dei suoi alleati. L'potrebbe decidere di attuare il più grande taglio alla produzione dalla pandemia di COVID-19.per la Borsa di New York, che accusa una flessione dello 0,96% sul; sulla stessa linea, vendite diffuse sull', che continua la giornata a 3.751 punti. Negativo il(-1,39%); sulla stessa linea, variazioni negative per l'(-1,1%).In buona evidenza nell'S&P 500 il. Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-1,98%),(-1,58%) e(-1,46%).Tutte le Blue Chip del Dow JonesLe più forti vendite si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,76%.In perdita, che scende del 2,32%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,17 punti percentuali.Seduta negativa per, che scende del 2,12%.Al top tra i, si posizionano(+3,03%),(+1,86%),(+1,73%) e(+0,65%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,76%.Sensibili perdite per, in calo del 3,74%.In apnea, che arretra del 3,58%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,25%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:15: Occupati ADP (atteso 200K unità; preced. 132K unità)14:30: Bilancia commerciale (atteso -67,7 Mld $; preced. -70,5 Mld $)15:45: PMI composito (preced. 44,6 punti)15:45: PMI servizi (atteso 49,2 punti; preced. 43,7 punti)16:00: ISM non manifatturiero (atteso 56 punti; preced. 56,9 punti).