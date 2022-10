Caro energia, Mattarella: attenuare costi su famiglie e imprese

(Teleborsa) -. Lo ha detto il presidentein un colloquio con il presidente tedescooggi a Malta prima del vertice Arrajolos che riunisce 14 capi di Stato europei. Per l'Italia, appunto, è presente ilNel colloquio - informano fonti italiane - i due presidenti hanno espresso convinzione che sull'energia ilI lavori di Arrajolos permettono ai capi di stato europei non esecutivi un confronto informale con un'agenda aperta: filo conduttore delle discussioni è"Oggi è un incontro estremamente importante perchè riunisce quarantaquattro Paesi che condividono lo stesso Continente e affrontare le stesse sfide. Discuteremo di come aumentare la cooperazione per avereLo ha detto il presidente del Consiglio europeo,arrivando al vertice delladicendosiIntanto, arrivano anche le parole dima bisogna dirlo chiaramente.ha detto a margine del congresso Uiltec.