MES, vicedirettore Frankel nominato direttore ad interim

(Teleborsa) - Il consiglio dei governatori del(MES), che comprende i 19 ministri delle finanze dell'area euro, ha nominato il vicedirettore generalealla carica di. Frankel svolgerà le funzioni di direttore generale fino al 31 dicembre 2022 o fino alla data in cui entrerà in carica un nuovo amministratore delegato nominato dal consiglio dei governatori.La nomina avrà2022, data di scadenza del mandato dell'attuale direttore generale di ESM Klaus Regling.Il MES è stato istituito mediante un trattato intergovernativo, al di fuori del quadro giuridico della UE, nel 2012. La sua funzione è concedere, sotto precise condizioni,che - pur avendo un debito pubblico sostenibile - trovino temporanee difficoltà nel finanziarsi sul mercato."Abbiamo avviato il processo di selezione per un nuovo direttore generale con, madei voti espressi. Pertanto, per garantire la continuità nella conduzione dell'attuale attività dell'ESM, il Consiglio ha nominato Christophe Frankel alla guida dell'ESM ad interim", ha affermato Paschal Donohoe, presidente del consiglio dei governatori dell'ESM."I miei dieci anni alla guida del MES sono stati un periodo difficile per l'Unione economica e monetaria - ha affermato il direttore generale uscente Klaus Regling - Grazie al duro lavoro di tutti i membri del personale, siamo stati in grado di aiutare i membri MES a superare crisi difficili e tenere unita l'area dell'euro. A seguito di adeguamenti e riforme a livello nazionale e di numerose nuove istituzioni create negli ultimi 12 anni, tra cui l'EFSF e il MES,per far fronte alle emergenze".