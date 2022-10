INWIT, CdA nomina Oscar Cicchetti presidente e Diego Galli direttore generale

INWIT

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore delle infrastrutture per le telecomunicazioni elettroniche, ha, a cui ha attribuito la rappresentanza legale e le relazioni istituzionali nonché la gestione del rapporto per conto del consiglio con il responsabile della funzione audit.Inoltre, il board ha, conferendogli i poteri relativi al governo complessivo dell'azienda e alla gestione ordinaria nelle sue diverse esplicazioni, fermo restando i poteri riservati al consiglio di amministrazione per legge o statuto. Galli è Chief Financial Officer di INWIT dall'aprile 2020Nella sua prima riunione, il nuovo CdA aveva stabilito che l'assetto organizzativo apicale non avrebbe previsto un amministratore delegato. L'organo ha rimandato alla prossima riunione, che verrà convocata a breve, la costituzione deie la nomina del dirigente Preposto."È con piacere che accolgo la nomina del CdA e sono lieto di mettere a disposizione di INWIT la mia esperienza per consentire di sfruttare le opportunità di un settore in continua evoluzione - ha dichiarato Cicchetti - La nostra azienda è, anticipando e assecondando i cambiamenti che ci troviamo davanti":"Ringrazio il CdA della fiducia e accolgo con entusiasmo la sfida di, a servizio dei clienti e dello sviluppo delle infrastrutture digitali", ha invece dichiarato Galli.