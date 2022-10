Levi Strauss taglia previsioni di profitto 2022 su attenuazione domanda

Levi Strauss & Co

(Teleborsa) -, una delle maggiori aziende al mondo di abbigliamento, ha registratodi 1,5 miliardi di dollari neldell'anno fiscale 2022 (terminato il 28 agosto 2022), in crescita dell'1% rispetto allo stesso periodo del 2021, o del 7% a valuta costante, trainati dalla crescita del business diretto al consumatore e da aumenti negli Stati Uniti, in Asia e in America Latina.L'è stato di 161 milioni di dollari, rispetto ai 197 milioni di dollari del terzo trimestre del 2021. L'è stato di 0,40 dollari, incluso un impatto negativo sul cambio di 0,04 dollari, superiore agli 0,37 dollari attesi dagli analisti.La, principalmente negli Stati Uniti, ha comportato una mancata vendita stimata di circa 30-40 milioni di dollari, o dal 2% al 3% della crescita. Date leper il quarto trimestre, la società ha ridotto le prospettive finanziarie per l'anno fiscale 2022.La societàper l'intero anno 2022 compreso tra 1,44 e 1,49 dollari per azione, rispetto alla previsione precedente di 1,50-1,56 dollari. Ladovrebbe essere dal 6,7% al 7,0%, che rappresenta una crescita dei ricavi netti dall'11,5% al 12% su base a valuta costante. In precedenza, la società prevedeva una crescita dei ricavi netti dall'11% al 13%.