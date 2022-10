CdA ITA revoca deleghe privatizzazione al presidente esecutivo Altavilla

(Teleborsa) - Sarebbe stata la mancata disponibilità a rendere accessibili alcuni informazioni, richieste da Delta Air Lines e Air France-Klm in qualità di partner commerciali di Certares, a indurre sei membri del(dimissionari dal marzo scorso, vale a dire Lelio Fornabaio, Alessandra Fratini, Cristina Girelli, Simonetta Giordani, Silvio Martuccelli e Angelo Piazza) aIl CdA aveva all'esame i risultati del primo semestre 2022 e la seconda tranche di 400 milioni del finanziamento già approvato dall'Unione europea per assicurare la continuità aziendale, invece ha finito per discutere a proposito delle deleghe alche prevede laal fondo Certares.In particolare, l'attenzione è concentrata sulla, quella che riguarda la vendita al consorzio guidato da Certares della maggioranza dell'ormai ex compagnia di bandiera.La spaccatura sarà oggetto diche dovrà esprimersi sulla legalità dell'atto. Secondo alcuni esperti, la distribuzione delle deleghe sarebbe die non del consiglio di amministrazione, per cui formalmente e tecnicamente sarebbero un tema da affrontare a livello di soci (MEF) e non di CdA.