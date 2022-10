doValue stipula contratto per servizi legali con Sareb

doValue

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nella gestione e nel recupero di crediti deteriorati, ha, attraverso la sua controllata Altamira Asset Management, un(la bad bank del governo spagnolo). Il deal è arrivato a valle della creazione formale della business unit Legal Services in Spagna da parte del gruppo italiano.Sareb, a seguito della riassegnazione del contratto di servicing a febbraio 2022, ha deciso di avvalersi di operatori qualificati per il, come servizio specializzato separato dalla gestione commerciale degli asset stessi.Secondo i termini del contratto, doValue gestirà dal punto di vista legale il portafoglio che era precedentemente gestito dalla propria controllata Altamira Asset Management, e cheI servizi specifici previsti nel contratto stipulato con Sareb includono la preparazione della documentazione in vista dell'iniziazione di specifici procedimenti legali, e il monitoraggio ed il controllo dell'attività di recupero fino alla cessione (inclusa la preparazione e il monitoraggio dell’attività relativa elle aste). Il contratto prevede la gestione di