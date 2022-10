Fiera Milano avvia un programma di acquisto azioni proprie

Fiera Milano

(Teleborsa) -, in seguito all’autorizzazione ottenuta da parte dell'Assemblea degli Azionisti del 22 aprile 2022 e alla deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione il 13 ottobre 2022, ha comunicato l'Il programma è finalizzato ad incrementare il portafoglio di azioni proprie da destinare a servizio di piani di incentivazione azionaria, sia esistenti sia futuri, riservati ad amministratori e/o dipendenti della Società.Ildi azioni proprie da acquistare, in una o più volte, non sarà superiore aordinarie Fiera Milano e l'è fissato in complessiviIl Consiglio di Amministrazione del 13 ottobre 2022 ha stabilito, in attuazione dell'autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie conferita dall'Assemblea degli Azionisti del 22 aprile 2022, che il Programma avrà inizio il 24 ottobre 2022 e durerà sino all'avvenuto acquisto della totalità delle azioni oggetto del Programma e, in ogni caso, non oltre il periodo di 18 mesi dall’approvazione dell'Assemblea degli Azionisti del 22 aprile 2022. L'acquisto di azioni potrà comunque essere attuato parzialmente, interrotto e/o revocato in qualsiasi momento.Al 13 ottobre Fiera Milano detiene 273.758 azioni proprie corrispondenti allo 0,4% del capitale sociale.A Milano, oggi, performance infelice per, che chiude la giornata con una variazione percentuale negativa dello 0,32% rispetto alla seduta precedente.