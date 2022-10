Pioggia di vendite a Wall Street. Inflazione non lascia scampo alla Fed

Dow Jones

KLA-Tencor

(Teleborsa) - Partenza al ribasso per la borsa di Wall Street dopo che i numeri sull' inflazione statunitense hanno mostrato una crescita dei prezzi superiore alle attese, nel mese di settembre, con laIl dato rafforza la posizione delladi interesse (75 punti base), già prezzato al 99%.Anche i verbali Fed , della riunione della Banca centrale americana del 20 e 21 settembre. hanno confermato la volontà dell'istituto guidato dadi proseguire con il rialzo del costo del denaro.Non aiuta neanche il dato sui sussidi settimanali di disoccupazione , saliti oltre le stime.Tra gli indici statunitensi, ilaccusa un ribasso dell'1,75%; sulla stessa linea, profondo rosso per l', che retrocede a 3.497 punti, in netto calo del 2,25%. In netto peggioramento il(-3,11%); sulla stessa linea, pessimo l'(-2,23%).Nell'S&P 500, non si salva alcun comparto. Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti(-3,89%),(-2,76%) e(-2,36%).del Dow Jones in sostanziale aumento è(+6,23%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,14%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,17%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,08%.In perdita, che scende del 2,99%.mette a segno un +6,23%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -8,69%.Pesante, che segna una discesa di ben -8,06 punti percentuali.Seduta negativa per, che scende del 7,86%.Sensibili perdite per, in calo del 7,35%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,1%)14:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 8,1%; preced. 8,3%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 225K unità; preced. 219K unità)17:00: Scorte petrolio, settimanale (atteso 1,75 Mln barili; preced. -1,36 Mln barili)14:30: Prezzi import, mensile (atteso -1,1%; preced. -1%).