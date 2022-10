Piquadro, ricavi semestrali salgono a 80,2 milioni di euro

Piquadro

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nell'ideazione, produzione e distribuzione di articoli di pelletteria, ha registrato unpari a 80,2 milioni di euro nel primo semestre dell'esercizio fiscale 2022/23 (chiuso al 30 settembre 2022), in aumento del 26% rispetto all'analogo periodo dell'esercizio precedente chiuso a 63,7 milioni di euro.Con riferimento al, i ricavi risultano pari a 35,2 milioni di euro, in aumento del 24,8% rispetto all'analogo periodo chiuso al 30 settembre 2021. Tutti i canali di vendita sono risultati in incremento rispetto all'analogo periodo chiuso al 30 settembre 2021; il canaleha registrato un incremento del 21,7%, il canaleuna crescita del 33,8% ed il canaleun incremento del 9,5%.Con riferimento al marchio, i ricavi risultano pari 14,9 milioni di euro, in aumento del 34,3%. I ricavi delle vendite realizzati dallarisultano pari a 30,1 milioni di euro, in aumento del 23,5%.Il gruppo ha registrato nel, un fatturato di 37,2 milioni di euro, pari al 46,3% delle vendite consolidate (47,3% delle vendite consolidate al 30 settembre 2021), in incremento del 23,4% rispetto allo stesso periodo dell'esercizio 2021/2022. Nelha registrato un fatturato di 40,9 milioni di euro, pari al 51% delle vendite consolidate e in incremento del 30,9%. Nell'ha registrato un fatturato di 2,1 milioni di euro, pari al 2,7% delle vendite consolidate.