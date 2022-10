Brillanti i mercati asiatici, banca centrale cinese segnala sostegno economia

Euro contro la valuta nipponica

(Teleborsa) -. I dati macroeconomici hanno mostrato checinese è cresciuta come previsto nel mese di settembre, mentre l'aumento dei prezzi alla produzione si è moderato, indicando la continua debolezza del settore manifatturiero.La ha comunicato che intende fornire un sostegno più forte all'economia reale, concentrandosi su sostenere la costruzione di infrastrutture". Inoltre, sosterrà le istituzioni finanziarie per emettere prestiti per l'aggiornamento delle apparecchiature a settori chiave, compreso il settore manifatturiero.In Cina sale l'attesa per il, in partenza domenica. Xi Jinping dovrebbe conquistare il suo terzo mandato quinquennale, che gli assicurerebbe la statura di presidente più potente del paese dalla fondazione del leader Mao Zedong. Le autorità hanno però dovuto rimuovereda un cavalcavia di Pechino, come hanno mostrato immagini circolate sui social media.Laha inasprito la politica monetaria per la quarta volta quest'anno per frenare l'inflazione che si avvicinava al massimo degli ultimi 14 anni., scambia in deciso rialzo il(+3,44%), invertendo la tendenza rispetto alla serie di quattro ribassi consecutivi, cominciata venerdì scorso; sul listino giapponese spicca, che guadagna oltre l'8% dopo che ieri ha comunicato i risultati finanziari dell'anno fiscale 2022. Sulla stessa linea, avanza con forza, che continua gli scambi al 3,25%.sale dell'1,80%.Effervescente(+3,82%); come pure, ottima la prestazione di(+2,35%). In netto miglioramento(+1,79%); sulla stessa tendenza, balza in alto(+1,67%).Moderatamente al rialzo la prestazione dell', che scambia con una variazione percentuale dello 0,20%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a +0,02%. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto +0,03%.Il rendimento per l'è pari 0,25%, mentre il rendimento deltratta 2,72%.Tra ledi maggior peso nei mercati asiatici:03:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,8%; preced. 2,5%)03:30: Prezzi produzione, annuale (atteso 1%; preced. 2,3%).