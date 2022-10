Wall Street passa in negativo dopo trimestrali a tinte fosche

JP Morgan

(Teleborsa) - Wall Street taglia il traguardo di metà seduta mostrando segni negativi sopraffatta dallepresentate da alcune big statunitensi.hanno annunciato utili in calo, ma superiori alle previsioni, mentrehanno deluso le aspettative.Tra gli indici statunitensi, ilsta lasciando sul parterre lo 0,74%; sulla stessa linea, si abbattono le vendite sull', che continua la giornata a 3.612 punti, in forte calo dell'1,58%. Depresso il(-2,15%); come pure, in ribasso l'(-1,44%).Risultato negativo a Wall Street per tutti i settori dell'S&P 500. Nel listino, i settori(-2,68%),(-2,53%) e(-2,25%) sono tra i più venduti.del Dow Jones,(+3,43%),(+1,77%) e(+0,73%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,63%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,35%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,99%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,98%.Tra i(+0,80%) e(+0,56%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,81%.Scende, con un ribasso del 5,80%.Crolla, con una flessione del 5,34%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 5,13%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: Prezzi import, mensile (atteso -1,1%; preced. -1,1%)14:30: Prezzi export, mensile (atteso -1%; preced. -1,7%)14:30: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,4%)14:30: Vendite dettaglio, annuale (preced. 9,4%)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 59 punti; preced. 58,6 punti).