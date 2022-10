Brillante Wall Street. Dow Jones torna sopra quota 30.000 punti

Morgan Stanley

(Teleborsa) - La borsa di Wall Street taglia il traguardo di metà seduta ampliano i rialzi dell'avvio forte dei risultati positivi annunciati dalla big Bank of America . In generale, le banche americane hanno riportato solidi risultati, a eccezione di, la cui trimestrale è stata deludente . Domani sarà il turno diA New York, scambia in deciso rialzo il(+1,82%), che raggiunge i 30.174 punti; sulla stessa linea, si muove con il vento in poppa l', che arriva a 3.677 punti. Ottima la prestazione del(+3,34%); sulla stessa linea, in netto miglioramento l'(+2,73%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+4,31%),(+3,51%) e(+2,79%).Tra i(+4,94%),(+3,71%),(+3,38%) e(+3,38%).Tra i(+12,00%),(+8,10%),(+7,94%) e(+7,49%).Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: Empire State Index (atteso -4 punti; preced. -1,5 punti)15:15: Produzione industriale, annuale (preced. 3,7%)15:15: Produzione industriale, mensile (atteso 0,1%; preced. -0,2%)16:00: Indice NAHB (atteso 44 punti; preced. 46 punti)14:30: Apertura cantieri (atteso 1,48 Mln unità; preced. 1,58 Mln unità).