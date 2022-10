Le trimestrali spingono Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - Giornata di guadagni per la Borsa di New York, complice la trimestrale sopra le attese di Goldman Sachs che si unisce ai positivi conti annunciati nei giorni scorsi dalle altre big bancarie.Tra gli indici statunitensi, ilmostra una plusvalenza dello 0,89%; sulla stessa linea, in rialzo l', che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 3.710 punti. In frazionale progresso il(+0,6%); sulla stessa tendenza, positivo l'(+0,81%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+2,04%),(+1,36%) e(+1,32%).del Dow Jones,(+4,27%),(+2,41%),(+2,27%) e(+1,83%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,20%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,67%.Al top tra i, si posizionano(+5,21%),(+4,31%),(+3,51%) e(+3,33%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,55%.Seduta negativa per, che scende del 2,94%.Sensibili perdite per, in calo del 2,20%.In apnea, che arretra del 2,14%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:15:15: Produzione industriale, annuale (preced. 3,7%)15:15: Produzione industriale, mensile (atteso 0,1%; preced. -0,1%)16:00: Indice NAHB (atteso 43 punti; preced. 46 punti)14:30: Apertura cantieri (atteso 1,48 Mln unità; preced. 1,58 Mln unità)14:30: Permessi edilizi (atteso 1,53 Mln unità; preced. 1,52 Mln unità).