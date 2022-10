Trawell, CdA approva Piano 2022-2027: attesa crescita ricavi fino a 31,2 milioni

TraWell

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diCo., quotata sul mercato Euronext Growth Italia, ha approvato il, individuandodi crescita: nuove, miglioramento dei, servizied impegno per la pienae del Gruppo.di TraWell Co già dall’esercizio in corso esce positivamente trasformata dalla pandemia Covid-19 e si svilupperà su quattro grandi pilastri: rinnovi e acquisizione diin aeroporti a maggiore redditività con un incremento delle vendite dai 21 milioni attesi nel 2022 a; miglioramento deiin ottica di aumenti dei profitti per ciascuna area, con l’obiettivo di portare l’EBITDA da 4,1 milioni attesi per il 2022 ai; espansione dell’offerta di, con effetti di incremento della spesa media per viaggiatore; ripresa delleper comunicare più efficacemente i progressi dell’azienda, consentendo ai titoli azionari e Warrant 2024 di riflettere il valore generato dal Gruppo, ampliando la platea di investitori e migliorando la liquidità dei titoli quotati."Siamo felici di poter presentare agli investitori internazionali un piano industriale coerente e dettagliato per la crescita dell’azienda conrisultati positivi di crescita ricavi, margini e PFN", commenta il Presidente e Amministratore Delegato del gruppo TraWell Co,, precisando "presentiamo il Piano TraWell 2027 in regime di perimetro costante, senza l’aggiunta di nuove concessioni nel calcolo delle performance finanziarie. L’incremento degli accordi con nuovi aeroporti sarà comunicato agli investitori con un aggiornamento del piano".