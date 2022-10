Wall Street incontenibile con le trimestrali

Goldman Sachs

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

Beni di consumo secondari

materiali

informatica

Salesforce

Goldman Sachs

American Express

JP Morgan

Johnson & Johnson

Pinduoduo Inc Spon Each Rep

Mercadolibre

Docusign

Okta

(Teleborsa) - Scambi in forte rialzo per la Borsa USA, grazie all'. L'attenzione degli investitori resta ancora concentrata su inflazione e rialzo dei tassi d'interesse, ma anche sulla stagione dei conti che prosegue con risultati nel complesso positivi e che finora ha vistoTra le big alle prese con i conti, oggi è stata la volta di. In focus anche i bilanci di Johnson & Johnson, Netflix, United Airlines.Sul fronte macro, la produzione industriale è aumentata rispetto al mese precedente, mentre le attese erano per un dato ancora in calo.Tra gli indici statunitensi, ilsta mettendo a segno un guadagno dell'1,96%; sulla stessa linea, si muove con il vento in poppa l', che arriva a 3.760 punti. Balza in alto il(+2,49%); come pure, su di giri l'(+2,17%).(+2,92%),(+2,90%) e(+2,61%) in buona luce sul listino S&P 500.del Dow Jones,(+6,08%),(+4,32%),(+3,60%) e(+3,12%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,65%.Tra idel Nasdaq 100,(+6,78%),(+6,39%),(+6,12%) e(+5,56%).Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:15:15: Produzione industriale, annuale (preced. 3,7%)15:15: Produzione industriale, mensile (atteso 0,1%; preced. -0,1%)16:00: Indice NAHB (atteso 43 punti; preced. 46 punti)14:30: Apertura cantieri (atteso 1,48 Mln unità; preced. 1,58 Mln unità)14:30: Permessi edilizi (atteso 1,53 Mln unità; preced. 1,52 Mln unità).