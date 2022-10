Borsa di New York apre incerta

Netflix

(Teleborsa) -, a causa dellee del, che sconta materiali più cari e tassi d'interesse più elevati. Un supporto arriva invece dai risultati societari, in particolare da, che vede risalire il numero degli utenti.A New York, ilsi posiziona sui 30.478 punti, mentre risulta in lieve calo l', che continua la giornata sotto la parità a 3.694 punti. Poco sotto la parità il(-0,61%); sulla stessa tendenza l', che mostra un calo dello 0,58%.Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per il comparto. Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti(-1,55%),(-1,23%) e(-1,17%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,61%),(+2,46%),(+1,42%) e(+1,15%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,12%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,44%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,19%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,13%.Tra idel Nasdaq 100,(+13,23%),(+11,25%),(+3,12%) e(+0,82%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,24%.Crolla, con una flessione del 4,83%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 4,05%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,70%.