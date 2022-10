Price cup a metà, versione soft e minaccia "falchi": gli scenari

(Teleborsa) - Alla fine, ilè stata la Presidente della Commissione Uenella giornata di ieri, a mettere ilsul nuovo piano della Commissione sull'energia, imprimendo una svolta alla strategia di Bruxelles sul gas:Ma la partita è tutt'altro che chiusa: sulla prospettiva di un nuovo scontro al vertice europeo del 20 e 21 ottobre è una possibilità piuttosto concreta. E' la stessa Presidente von der Leyen nella conferenza stampa organizzata dopo l'ok al piano del collegio dei commissari, a seminare prudenza: Palazzo Berlaymont, ha spiegato, attenderà prima che al Consiglio europeoNelle linee generali il corridoio dinamico si applicherà solo a certe condizioni per prevenire picchi estremi sui mercati spot Ttf. Potrà essere attivato per un massimo di tre mesi. Poi, entro la prossima primavera l'Ue proverà ad archiviare la questione con un nuovo indice di riferimento che vada ad affiancarsi a quello di Amsterdam. Ma il 'cap' è solo una delle misure varate dalla Commissione, che rende obbligatori gli acquisti comuni di gas per almeno il 15% del volume totale e mette sul tavolo regole predefinite che per la solidarietà tra Paesi membri in caso di carenza di gas.Bruxelles si è mossa super arginare le pressioni sui prezzi e agevolare gli approvvigionamenti di gas per l'accumulo di scorte adeguate da parte dei Paesi membri:E se , come ha sottolineato von der Leyen, sulla piattaforma comune e sulla domanda aggregata di gas, tra i 27, si vede "un ampio sostegno", così come per un ulteriore taglio ai consumi - questa volta obbligatorio - in caso di emergenza, le note dolenti arrivano proprio sul price cap e a Bruxelles ci si limita ad augurarsi una condivisione dei leader. Infatti, in parallelo alla riunione dei Rappresentanti dei 27 e al Consiglio Affari Generali a Lussemburgo, il piano della Commissione scricchiola subito. Incontrando le "riserve" e lo "scetticismo" dAl momento l'invito ad esplorare unma i 'falchi' puntano a toglierlo. Dall'altro lato, i favorevoli ad un price cap (i 15 della lettera in cui lo chiesero per iscritto, Francia e Italia inclusi, con la possibile aggiunta di Cipro ) spingono per un riferimento più chiaro nel testo. Da qui a giovedì la partita è aperta e il presidente del Consiglio Ue, Charles Michel, nella sua lettera d'invito, si appella ai governi affinchè tutelino