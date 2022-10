Wall Street avvia gli scambi sottotono

Dow Jones

(Teleborsa) -, risentendo ancora dell'avvertimento arrivato con il, che conferma un'inflazione al galoppo, rivitalizzando le attese per la politica restrittiva della banca centrale USA. Nel pomeriggio sono, mentre il dato delè apparso leggermente deludente. Migliore il dato suiche sono tornati a scendere nell'ultima settimana.A New York, l'indicesosta a 30.468 punti, mentre si posiziona sotto la parità l', che retrocede a 3.686 punti. In lieve ribasso il(-0,31%); sui livelli della vigilia l'(-0,11%).(+0,88%) e(+0,80%) in buona luce sul listino S&P 500. Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti(-1,35%),(-0,83%) e(-0,55%).Al top tra i(+2,73%),(+1,75%),(+1,57%) e(+1,18%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,15%.Tentenna, che cede lo 0,67%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,53%.Tra i(+3,32%),(+2,41%),(+2,23%) e(+1,81%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -7,51%.Pesante, che segna una discesa di ben -4,83 punti percentuali.Seduta negativa per, che scende del 3,37%.Calo deciso per, che segna un -1,83%.