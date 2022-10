Wall Street gira in positivo. Mercato spera in una Fed meno aggressiva

Dow Jones

(Teleborsa) - Nella riunione di novembre la Federal Reserve aumenterà i tassi di interesse di 0,75 punti base e discuterà sulle prossime mosse da adottare, in particolare sull'entità dei futuri aumenti.Secondo quanto scrive il, alcuni funzionari Fed avrebbero iniziato a sottolineare la necessità di rallentare la velocità degli aumenti dei tassi e fermarsi il prossimo anno per valutare l'effetto delle decisioni sull'economia, così da evitare il rischio di una brusca frenata. Altri, invece, ritengono che sia troppo presto pensare ad un rallentamento considerata ancora l'elevata inflazione.La possibilità di una Fed più mite in materia di politica monetaria sta dando sostegno agli indici azionari statunitensi che girano in territorio positivo dopo un avvio debole. Ilsta mettendo a segno un +0,62%; sulla stessa linea, lieve aumento per l', che si porta a 3.681 punti. Consolida i livelli della vigilia il(+0,02%); in moderato rialzo l'(+0,36%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+1,05%),(+1,04%) e(+0,67%). Il settore, con il suo -1,17%, si attesta come peggiore del mercato.del Dow Jones,(+2,26%),(+1,98%),(+1,93%) e(+1,92%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -6,69%.Scende, con un ribasso del 5,70%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,06%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,66%.Tra idel Nasdaq 100,(+4,84%),(+2,39%),(+2,35%) e(+2,26%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,15%.Crolla, con una flessione del 4,67%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 4,54%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,38%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:15:45: PMI manifatturiero (preced. 52 punti)15:45: PMI servizi (preced. 49,3 punti)15:45: PMI composito (preced. 49,5 punti)15:00: S&P Case-Shiller, annuale (preced. 16,1%)15:00: Indice FHFA prezzi case, mensile (preced. -0,6%).