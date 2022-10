Wall Street negativa. Twitter e Snap ko

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza in frazionale ribasso per la borsa di Wall Street, come peraltro atteso, anticipata dall'andamento debole mostrato dai future sugli indici a stelle e strisce.Sul sentiment degli investitoriin un mercato che vede rafforzarsi le prospettive di inasprimento monetario da parte dellemondiali. A tal proposito, dalla riunione delladi giovedì 27 ottobre è atteso un nuovo rialzo dei tassi, così come dalla Fed nel meeting di inizio novembre.Non aiutano, poi, gli allarmi giunti dal fronte societario comedopo che il Washington Post ha scritto chenel giro di pochi mesi. Nel frattempo, un altro social network, Snap crolla di quasi il 30% nonostante utili superiori alle attese, a causa della più lenta crescita trimestrale dei ricavi mai registrata.Tra gli indici statunitensi, ilriporta una variazione pari a +0,03%; sulla stessa linea, resta piatto l', con le quotazioni che si posizionano a 3.665 punti. Sui livelli della vigilia il(-0,15%); con analoga direzione, consolida i livelli della vigilia l'(-0,01%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 il comparto. Il settore, con il suo -1,13%, si attesta come peggiore del mercato.del Dow Jones,(+0,90%),(+0,79%),(+0,75%) e(+0,68%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,26%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 4,21%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,09%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,70%.Tra idel Nasdaq 100,(+6,12%),(+3,49%),(+1,26%) e(+1,08%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,20%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,56%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,41%.In perdita, che scende del 2,25%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:15:45: PMI manifatturiero (preced. 52 punti)15:45: PMI servizi (preced. 49,3 punti)15:45: PMI composito (preced. 49,5 punti)15:00: S&P Case-Shiller, annuale (preced. 16,1%)15:00: Indice FHFA prezzi case, mensile (preced. -0,6%).