Mercato americano positivo, attesa per trimestrali colossi tech

(Teleborsa) -, con il Dow Jones in buon guadagno e il. Tra le trimestrali che saranno diffuse dopo la chiusura del mercato ci sono Cadence Design, Alexandria RE e Discover. Dati più interessanti arriveranno nel corso della settimana con Apple, Microsoft, Meta, Exxon Mobil, Ford, Alphabet, Amazon, Boeing, Caterpillar, Coca-Cola, Intel, McDonald's, UPS e Visa.hadi partenza delle auto Model 3 e Model Y fino al 9% in, dopo che il fondatore Elon Musk ha dichiarato la settimana scorsa che "una sorta di recessione" è in corso in Cina e in Europa.Occhi punti sulle, dopo il crollo dei mercati di Hong Kong e della Cina continentale nella seduta odierna. A spaventare gli investitori sono gli esiti del Congresso del Partito Comunista, con ilche suscita i timori di una nuova campagna contro le più grandi società del paese e gli uomini d'affari più ricchi.Ilmostra un guadagno, con ilche sta mettendo a segno un +0,65%; sulla stessa linea, l'avanza in maniera frazionale, arrivando a 3.779 punti. Senza direzione il(+0,04%); in frazionale progresso l'(+0,6%).In buona evidenza nell'S&P 500 i(+1,56%),(+1,47%) e(+1,38%).Tra i(+2,18%),(+2,04%),(+2,02%) e(+2,01%).Tra idel Nasdaq 100,(+2,66%),(+2,61%),(+2,18%) e(+2,17%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -22,81%.In apnea, che arretra del 17,05%.Tonfo di, che mostra una caduta del 15,94%.Lettera su, che registra un importante calo del 10,27%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:15:45: PMI manifatturiero (atteso 51 punti; preced. 52 punti)15:45: PMI servizi (atteso 49,2 punti; preced. 49,3 punti)15:45: PMI composito (preced. 49,5 punti)15:00: S&P Case-Shiller, annuale (atteso 14,4%; preced. 16,1%)15:00: Indice FHFA prezzi case, mensile (preced. -0,6%).