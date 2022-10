Seduta positiva a Wall Street in attesa dalle trimestrali

Dow Jones

(Teleborsa) -, con ilche avanza a 31.418 punti; sulla stessa linea, l'continua la giornata in aumento dello 0,91%. Poco sopra la parità il(+0,58%); sulla stessa linea, in rialzo l'(+0,91%). I segnali di un raffreddamento dell'economia statunitense potrebbero portare la Federal Reserve aNel corso della settimana arriveranno indicazione sull'andamento dell'economia dallecome Apple, Microsoft, Meta, Exxon Mobil, Ford, Alphabet, Amazon, Boeing, Caterpillar, Coca-Cola, Intel, McDonald's, UPS e Visa.Sul fronte macroeconomico, glielaborati da S&P Global hanno mostrato chenegli Stati Uniti si è contratta per il quarto mese consecutivo a ottobre.(+1,79%),(+1,31%) e(+1,24%) in buona luce sul listino S&P 500.Tra i(+3,23%),(+2,10%),(+2,08%) e(+2,07%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,81%.(+4,00%),(+3,41%),(+3,36%) e(+3,31%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -25,64%.Lettera su, che registra un importante calo del 14,95%.Scende, con un ribasso del 13,67%.Crolla, con una flessione del 9,84%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:15:45: PMI manifatturiero (atteso 51 punti; preced. 52 punti)15:45: PMI servizi (atteso 49,2 punti; preced. 49,3 punti)15:45: PMI composito (atteso 49,3 punti; preced. 49,5 punti)15:00: S&P Case-Shiller, annuale (atteso 14,4%; preced. 16,1%)15:00: Indice FHFA prezzi case, mensile (preced. -0,6%).