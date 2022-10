Positiva Wall Street trainata da Nasdaq: attesa per trimestrali megacap

Microsoft

(Teleborsa) -, constatunitensi e attendono i report sugli utili delle multinazionali tecnologiche comeSul fronte macroeconomico, inegli Stati Uniti sono diminuiti nuovamente ad agosto (sia secondo l' indice S&P Case-Shiller che l' indice FHFA ). È scesa la fiducia dei consumatori americani a ottobre, mentre è peggiorata nello stesso mese l'indice FED di Richmond sullo stato del settore manifatturiero.ha confermato la guidance dopo profitti del 3° trim sopra le attese,ha abbassato la guidance su impatto dollaro e contesto macro incerto,ha confermato la guidance dopo un 3° trim con utile in crescita,ha registrato un utile trimestrale in calo del 19% e rivisto l'outlook,ha migliorato l'outlook dopo una trimestrale oltre le attese., ilcontinua la giornata con un aumento dello 0,70%, a 31.721 punti, consolidando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata venerdì scorso; sulla stessa linea, giornata di guadagni per l', che continua la giornata a 3.845 punti. Balza in alto il(+1,66%); con analoga direzione, buona la prestazione dell'(+1,14%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i(+2,12%),(+2,07%) e(+1,92%).del Dow Jones,(+3,75%),(+3,64%),(+2,72%) e(+2,52%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,94%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,76%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,66%.Tra idel Nasdaq 100,(+9,05%),(+7,53%),(+6,77%) e(+6,32%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -4,04%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,55%.Scende, con un ribasso del 2,27%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:15:00: S&P Case-Shiller, annuale (atteso 14,4%; preced. 16%)15:00: Indice FHFA prezzi case, mensile (preced. -0,6%)16:00: Fiducia consumatori, mensile (atteso 106,5 punti; preced. 107,8 punti)14:30: Scorte ingrosso, mensile (atteso 1,1%; preced. 1,3%)16:00: Vendita case nuove (atteso 590K unità; preced. 685K unità).