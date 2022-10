Wall Street nervosa. Nasdaq paga delusione per le Big Tech

Microsoft

(Teleborsa) - Partenza in calo per la borsa di Wall Street sulla scia dei deludenti risultati annunciati dai colossi tecnologici(Google), i cui titoli cedono oltre 7 punti percentuali. A questi si aggiunge anche la delusione per la guidance sul quarto trimestre diSul fronte macroeconomico, l'agenda prevede oggi la diffusione del dato sulla vendita di case nuove, nel mese di settembre.Tra gli indici statunitensi, ilsi attesta a 31.900 punti, mentre, al contrario, cede alle vendite l', che retrocede a 3.834 punti. In forte calo il(-2,07%); con analoga direzione, in ribasso l'(-1,2%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+1,26%),(+0,86%) e(+0,79%). Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti(-4,16%),(-2,10%) e(-1,15%).Tra i(+3,78%),(+1,80%),(+1,69%) e(+1,65%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -7,51%.Scende, con un ribasso del 2,96%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,04%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,84%.Tra idel Nasdaq 100,(+4,71%),(+3,47%),(+2,77%) e(+2,25%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -8,73%.Crolla, con una flessione dell'8,51%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 7,92%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 7,51%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: Scorte ingrosso, mensile (atteso 1%; preced. 1,4%)16:00: Vendita case nuove (atteso 585K unità; preced. 685K unità)16:00: Vendita case nuove, mensile (atteso -13,9%; preced. 28,8%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso 1,03 Mln barili; preced. -1,73 Mln barili)14:30: PIL, trimestrale (atteso 2,1%; preced. -0,6%).