Credit Agricole Italia affida a Intrum gestione esclusiva NPL e UTP

(Teleborsa) -ha sottoscritto undella durata complessiva fino a 5 anni con, affidandogli la gestione di mutui residenziali e prestiti a imprese classificati come unlikely to pay () e non performing loan (). L'accordo prevede l'outsourcing integrale e in esclusiva a Intrum Italy della gestione di uno, costituito da circa 4.000 posizioni totali - di cui 80% mutui residenziali - suddivise in 280 milioni di UTP e 120 milioni di NPL.L'accordo prevede poidella banca relativa a crediti con le medesime caratteristiche, si legge in una nota. Intrum Italy ha come azionisti Intesa Sanpaolo (49%) e Intrum Group (51%)."Grazie a questo accordo con Intrum riusciremo a supportare ancora più efficacemente coloro che si trovano a dover contrastare la difficile congiuntura economica di questo particolare momento storico", ha affermato, Condirettore Generale di Crédit AgricoleItalia."La finalizzazione del contratto arriva al termine di una lunga fase di studio, progettazione e investimenti che permetteranno una più efficace ed efficiente gestione dei processi, sia in un’ottica di cost-income ratio che di capitale regolamentare per la banca", ha aggiunto, Amministratore Delegato di Intrum in Italia.