Dow Jones sale dopo dato positivo PIL. Crollo Meta pesa su tech

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

Energia

beni industriali

finanziario

telecomunicazioni

sanitario

Caterpillar

Boeing

Honeywell International

McDonald's

Apple

Microsoft

Comcast

Marvell Technology

Charter Communications

Honeywell International

Meta Platforms

Align Technology

Vertex Pharmaceuticals

Fiserv

(Teleborsa) - Il Dow Jones è in rialzo dopo che nel terzo trimestre . Il dato macroeconomico fa diminuire le preoccupazioni per un'imminente recessione, alimentata da un inasprimento aggressivo della politica monetaria da parte della FED. Il Nasdaq rimane indietro, appesantito dal(la società madre di Facebook), dopo una previsione debole per il quarto trimestre e utili deludenti per il terzo trimestre.Ilè in aumento dell'1,32%, continuando la scia rialzista evidenziata da cinque guadagni consecutivi, innescata venerdì scorso; sulla stessa linea, l'procede a piccoli passi, avanzando a 3.839 punti. In lieve ribasso il(-0,6%); sui livelli della vigilia l'(-0,07%).(+1,87%),(+1,70%) e(+1,37%) in buona luce sul listino S&P 500. Nel listino, i settori(-2,76%) e(-0,47%) sono tra i più venduti.del Dow Jones,(+8,85%),(+4,42%),(+4,34%) e(+3,25%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,23%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,02%.(+8,16%),(+6,61%),(+5,40%) e(+4,34%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -23,34%.Tonfo di, che mostra una caduta del 19,34%.Lettera su, che registra un importante calo del 4,34%.Scende, con un ribasso del 4,23%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:30: PIL, trimestrale (atteso 2,4%; preced. -0,6%)14:30: Ordini beni durevoli, mensile (atteso 0,6%; preced. 0,2%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 220K unità; preced. 214K unità)14:30: Redditi personali, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,3%)14:30: Indice costo lavoro, trimestrale (atteso 1,2%; preced. 1,3%).