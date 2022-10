Italgas, ricavi 9 mesi oltre 1 miliardo. Gallo: "Gruppo solido, 23 trimestri consecutivi di crescita"

Italgas

(Teleborsa) - Il Gruppochiude i primi nove mesi del 2022 con risultati che "confermano la crescita degli indicatori economico-finanziari e lo sviluppo delle attività operative con il raggiungimento dei target di sostenibilità che il Piano Strategico 2022-2028, presentato il 15 giugno scorso alla comunità finanziaria, ha rivisto ulteriormente al rialzo".Nel periodo, l’ EBITDA ammonta a 785,4 milioni di euro (+4,9% rispetto 30 settembre 2021),attribuibile al Gruppo è pari a 288,6 milioni di euro (+5,5% rispetto 30 settembre 2021) e itotali a 1.087 milioni di euro (+8,1%). Lammonta a 304,8 milioni di euro, in aumento di 22,7 milioni di euro, pari al 8,0%, rispetto allo stesso periodo del 2021.Glisono stati pari a 546,7 milioni di euro.L’netto al 30 settembre 2022 ammonta a 6.096,4 milioni di euro, in aumento di 1.116,4 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2021. Escludendo gli effetti derivanti dall’applicazione dell’IFRS 16, pari a 68,5 milioni di euro, l’indebitamento finanziario netto si attesta a 6.027,9 milioni di euro (4.910 milioni di euro a fine 2021)."Con il terzo trimestre del 2022 caratterizzato dal miglioramento di tutti i risultati economici, finanziari operativi e di sostenibilità,e dei suoi riflessi sul sistema economico e sociale del Paese - afferma-. In questi nove mesi l’EBITDA è cresciuto di circa il 5%, attestandosi a 785,4 milioni di euro, così come l’utile netto adjusted attribuibile al Gruppo, pari a 288,6 milioni di euro, registra una crescita del 5,5%. Gli investimenti - oltre 546 milioni di euro - sono stati dedicati principalmente alla trasformazione digitale degli asset e dei processinonché al repurposing delle reti per abilitarle alla distribuzione di gas rinnovabili., digitali e flessibili, pronte ad accogliere crescenti quantità di biometano e successivamente di idrogeno e gas sintetici. Consentiranno nuovi e più efficienti approcci per il loro esercizio e gestione: saranno controllate da remoto, in grado di segnalare l’insorgere di fenomeni potenzialmente all’origine di anomalie consentendoci di pianificare la manutenzione su base predittiva. Nel corso di questi mesi - aggiunge l'AD -con l’obiettivo di fare di questa società un player di primo livello e sulla Grecia. Subito dopo il perfezionamento dell’acquisizione di DEPA Infrastructure abbiamo iniziato diverse attività di knowledge transfer e di integrazione allo scopo di mettere la nostra esperienza e il know how tecnologico a disposizione dell’obiettivo comune di realizzare un’infrastruttura all’avanguardia che contribuisca al raggiungimento degli obiettivi di transizione energetica fissati dal Governo Greco., i driver che ci hanno permesso di anticipare il cambiamento, di migliorare progressivamente la nostra azione e il livello di qualità del servizio offerto alle comunità in cui operiamo; al tempo stesso - conclude Gallo - rappresentano anche il fattore abilitante che ci consente di fissare obiettivi di sostenibilità sempre più rilevanti e di contribuire al raggiungimento dei target dal REPowerEU".