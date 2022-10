Mercati in stand-by. Tonica Piazza Affari con BTP in rally

DiaSorin

Wiit

(Teleborsa) -(anche in questo caso più degli omologhi titoli del Vecchio Continente), nella giornata in cui la ha nuovamente alzato i tassi di interesse di 75 punti base . I messaggi lanciati con lo statement post-riunione e con le parole della presidente Christine Lagarde hanno. "Se non fosse per l'avvenuto aumento di 75 pb nei tassi, verrebbe da definire la riunione di oggi ribassista - ha commentato Antonella Manganelli, AD e Responsabile Investimenti di Payden & Rygel Italia - Il rialzo è stato in linea con le attese; tuttavia, è stato rimosso il riferimento a "diversi" rialzi a venire, lasciando la porta aperta a una fine del ciclo di aumenti già dopo la fine del 2022".Tra chi ha rilasciato oggi i dati al 30 settembre 2022,di, nonostante abbia nuovamente migliorato la guidance 2022 . Tuttavia, il gruppo ha ridotto le sue prospettive di crescita dei ricavi sottostanti, escluse le vendite legate al COVID, a circa il 22% da circa il 24%., che ha confermato la guidance, dopo che nel terzo trimestre è proseguita la forte crescita organica a doppia cifra, grazie alla dinamica molto robusta dei brand e all'effetto prezzo., che ha chiuso il primo trimestre dell'esercizio 2022/2023 (ovvero il periodo al 30 settembre 2022) con un utile netto di 262,6 milioni (in linea con i 261,9 milioni dello scorso anno e in netta crescita rispetto ai 191 milioni del trimestre precedente),, che ha diffuso la nuova guidance 2022 (che non include il Drilling Onshore) con ricavi superiori a 9 miliardi di euro, e, che ha chiuso i primi nove mesi del 2022 con ricavi totali in crescita dell'8,1% a 1 miliardo di euro.L'è in calo (-0,96%) e si attesta su 0,9981. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.662,4 dollari l'oncia. Pioggia di acquisti sul(Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell'1,95%.Scende molto lo, raggiungendo +207 punti base, con un deciso calo di 14 punti base, con il rendimento delche si posiziona al 4,04%.incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente,avanza dello 0,25%, e contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,51%., ilha terminato la giornata con un aumento dello 0,90%, a 22.590 punti, proseguendo la serie positiva iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, ilfa un piccolo salto in avanti dello 0,42%, portandosi a 24.348 punti. In lieve ribasso il(-0,5%); con analoga direzione, in discesa il(-1,29%).Nella Borsa di Milano risulta che ilnella seduta odierna è stato pari a 1,95 miliardi di euro, in aumento rispetto agli 1,8 miliardi della seduta precedente; mentre i volumi scambiati quest'oggi sono passati da 0,55 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,51 miliardi.Tra lea grande capitalizzazione, effervescente, con un progresso del 15,69%.Incandescente, che vanta un incisivo incremento del 5,35%.In primo piano, che mostra un forte aumento del 5,09%.Decolla, con un importante progresso del 4,53%.I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -7,65%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 6,96%.In perdita, che scende del 4,21%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,5 punti percentuali.di Milano,(+8,90%),(+5,57%),(+4,97%) e(+3,34%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -7,26%.Seduta negativa per, che scende del 5,03%.Sensibili perdite per, in calo del 4,80%.In apnea, che arretra del 4,23%.