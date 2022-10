STM, terzo trimestre raddoppia l'utile a 1,1 miliardi di dollari

STMicroelectronics

(Teleborsa) -chiude il terzo trimestre con ricavi netti a 4,32 miliardi di dollari, un margine lordo al 47,6%, un margine operativo al 29,4% e un utile netto a 1,10 miliardi di dollari.Dall'inizio dell'anno i ricavi netti ammontano a 11,70 miliardi di dollari; il margine lordo al 47,3%; il margine operativo al 26,9%; l'utile netto a 2,71 miliardi di dollari."I ricavi netti di 4,32 miliardi di dollari e il margine lordo del 47,6% del terzo trimestre sono stati superiori al punto intermedio della nostra forchetta di previsioni sulle attività, trainati da una domanda per il nostro portafoglio prodotti che continua ad essere forte" - ha commentato-. "Anno su anno, i ricavi netti del terzo trimestre sono aumentati del 35,2%, il margine operativo è cresciuto al 29,4% dal 18,9% e l’utile netto è più che raddoppiato a 1,10 miliardi di dollari. I ricavi netti dei primi nove mesi hanno riportato un incremento del 27,2% a 11,70 miliardi di dollari, trainato dalla crescita in tutti i gruppi e sotto-gruppi di prodotto. Il margine operativo è stato pari al 26,9% e l’utile netto è stato di 2,71 miliardi di dollari".Per quanto riguarda leper il quarto trimestre - ha aggiunto l'AD -corrispondenti ad una crescita anno su anno del 23,7% e dell’1,8% rispetto al trimestre precedente, e un margine lordo intorno al 47,3%. Il valore intermedio di queste previsioni si traduce in ricavi netti per l’anno 2022 di circa 16,10 miliardi di dollari, corrispondenti ad una crescita anno su anno del 26,2%, e in unpresentato a luglio".