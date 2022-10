Wall Street a due velocità. Deludono conti big tech

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

Energia

sanitario

materiali

telecomunicazioni

informatica

beni di consumo secondari

Visa

3M

Amgen

IBM

Boeing

Microsoft

Salesforce

Apple

Pinduoduo Inc Spon Each Rep

JD.com

Moderna

Astrazeneca

Alphabet

Alphabet

Datadog

Microsoft

(Teleborsa) - Seduta contrastata alla borsa di Wall Street, dove hanno pesato i conti deludenti dei giganti della tecnologia, soprattutto Microsoft e Alphabet.A New York, ilè sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 31.839 punti, mentre, al contrario, vendite diffuse sull', che chiude la giornata a 3.831 punti. In forte calo il(-2,26%); sulla stessa tendenza, negativo l'(-1,28%).(+1,36%),(+1,12%) e(+0,67%) in buona luce sul listino S&P 500. Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti(-4,75%),(-2,23%) e(-1,06%).Al top tra i(+4,66%),(+3,53%),(+2,57%) e(+1,58%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -8,69%.Tonfo di, che mostra una caduta del 7,72%.Vendite su, che registra un ribasso del 3,24%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,96%.(+11,70%),(+8,66%),(+3,98%) e(+3,69%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -9,63%.Lettera su, che registra un importante calo del 9,14%.Scende, con un ribasso dell'8,17%.Crolla, con una flessione del 7,72%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:30: PIL, trimestrale (atteso 2,1%; preced. -0,6%)14:30: Ordini beni durevoli, mensile (atteso 5%; preced. -0,2%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 223K unità; preced. 214K unità)14:30: Redditi personali, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,3%)14:30: Indice costo lavoro, trimestrale (atteso 1,2%; preced. 1,3%)14:30: Spese personali, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,4%)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 59,8 punti; preced. 58,6 punti).