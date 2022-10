Brillante Wall Street a metà giornata

Apple

(Teleborsa) - Wall Street prosegue gli scambi in forte rialzo, dopo che le reazioni ai risultati di, complessivamente positivi, ed, pù preoccpanti, si sono controbilanciati a favore della casa della Mela.A New York, scambia in deciso rialzo il(+2,42%), che raggiunge i 32.808 punti, proseguendo la serie positiva iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, avanza con forza l', che continua gli scambi a 3.889 punti Ottima la prestazione del(+2,69%); come pure, in netto miglioramento l'(+2,38%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+4,32%),(+2,29%) e(+2,18%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -1,07%.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+9,71%),(+8,35%),(+3,61%) e(+3,52%).Al top tra i, si posizionano(+16,02%),(+12,35%),(+9,71%) e(+9,07%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -8,25%.Seduta negativa per, che scende del 4,70%.Sensibili perdite per, in calo del 4,09%.In apnea, che arretra del 3,59%.