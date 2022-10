Mobilità sostenibile: ecco come nascono i nuovi mestieri green

(Teleborsa) -ha grandi potenzialità in termini di lavoro e, anche e soprattutto nel campo della mobilità sostenibile. Di qui nasce l'idea di far conoscere questi mestieri ai giovanissimi a partire dalla carriera scolastica.Parte con questa aspirazionelanciata da CNEL, Ministero dell’Istruzione e Rai Per la Sostenibilità ESG a favore deglidi secondo grado, pernel mondo del green job e fornire, soprattutto ai più grandi, uno spunto di riflessione sui possibiliche questo settore offre e può offrire in futuro.Nell’ambito del progetto, le istituzioni coinvolte hanno promosso un, indirizzato agli studenti disecondarie di secondo grado delindividuate dall’Ufficio Scolastico della Regione Lazio, con l’obiettivo di incoraggiare e diffondere la cultura della sicurezza stradale ed anche quella dei comportamenti "sostenibili".Gli studenti saranno invitati a illustrareall’interno della propria scuola e adal proprio istituto nelle vesti del nuovo mobility manager scolastico. I migliori progetti scelti dal CNEL verranno presentati in un evento ad hoc.