Wall Street apre in rialzo nonostante warning Amazon

Amazon

Apple

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

informatica

telecomunicazioni

utilities

beni di consumo secondari

Intel

Apple

Verizon Communication

Boeing

Merck

Dexcom

Intel

T-Mobile Us

Verisign

Amazon

JD.com

NetEase

Datadog

(Teleborsa) -a dispetto delleed, mentre unè arrivato dalmigliore delle attese. Ilavanza a 32.429 punti, continuando la scia rialzista evidenziata da sei guadagni consecutivi innescata venerdì scorso; sulla stessa linea, l'guadagna lo 0,82% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 3.839 punti. Buona la prestazione del(+1,1%); con analoga direzione, in rialzo l'(+0,93%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+2,35%),(+1,21%) e(+1,19%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -2,10%.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+8,11%),(+4,59%),(+3,03%) e(+2,95%).Le peggiore performance è quella di, che cede lo 0,91%.Tra i(+10,22%),(+8,11%),(+7,91%) e(+7,45%).Giù, che lascia sul parterre il 9,44%sulle deludenti previsioni per il futuro.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 5,34%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,34%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,85%.