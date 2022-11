Brillante il listino americano

Dow Jones

(Teleborsa) -, da cui è atteso un altro rialzo dei tassi di 75 punti base. Dal FOMC si attendono segnali di una pausa nel ciclo di aumento dei tassi, anche se Goldman Sachs ha stimato che il picco sarà raggiunto attorno al 5%.Un piccolo supporto arriva anche daiche segnalano un rafforzamento della crescita nel manifatturiero:in aumento a 50,4 punti dai 49,9 precedenti ed attesi ea 50,2 punti in calo dai 50,9 precedenti ma superiore ai 50 del consensus.A New York, l'indicelima lo 0,11%; meglio fa l'che sale dello 0,51% ed ilche sosta sula parità (+0,02%).Tra i(+1,12%),(+1,32%) e(+1,20%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, a -1,4%.Tra idel Nasdaq 100,(+9,4%),(+6%) e(+5,86%).I più forti ribassi, invece, si sono verificano suche segna un -2,05%.Seduta negativa anche per, che scende del 6,11%.