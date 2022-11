Wall Street si muove in ribasso. Nessun pivot da parte della FED

Moderna

(Teleborsa) -. Dopo il quarto aumento consecutivo dei tassi da 75 punti base, il presidente della Banca centrale statunitense Jerome Powell ha detto che "i dati in arrivo dal nostro ultimo incontro suggeriscono che". "Pensiamo di avere molta strada da fare, abbiamo del terreno da coprire con i tassi di interesse prima di raggiungere quel livello di tassi di interesse che riteniamo sufficientemente restrittivo", ha affermato aggiunto, lasciando intendere agli investitori che l'inasprimento monetario non è finito."Come ha fatto intendere Powell,- ha affermato Paul O'Connor, Head of Multi-Asset di Janus Henderson - Le stime di mercato sul tasso finale non mostrano ancora segni di picco. Sebbene l'economia statunitense stia iniziando a decelerare, l'inflazione rimane persistentemente alta e il mercato del lavoro è ancora molto rigido. Anche se l'equilibrio delle evidenze suggerisce che le notizie sull'inflazione miglioreranno da qui in avanti, èfino a quando non sarà emersa una prova più solida di questo trend".Sul fronte macroeconomico, sono diminuite marginalmente le richieste settimanali dinegli USA. Nel 3° trimestre ladel settore non agricolo in USA è aumentata su base trimestrale dello 0,3%, mentre il costo per unità di lavoro è cresciuto del 3,5%. A settembre 2022 la ha mostrato un disavanzo di 73,3 miliardi di dollari, in aumento rispetto al passivo di agosto.Continuano intanto leha ridotto la stima sulla vendite annuali per il proprio vaccino COVID-19.ha registrato una crescita dell'utile e deciso di aumentare il dividendo trimestrale.A causa del passaggio all'ora legale in Europa, avvenuto domenica 30 ottobre 2022, le borse statunitensi e canadesi, alle 14:30 CET, e chiudono alle 21:00 CET fino a domenica 6 novembre 2022, quando negli Stati Uniti e in Canada scatterà l'ora legale.Ilaccusa un ribasso dello 0,44%; sulla stessa linea, giornata negativa per l', che perde lo 0,86% a 3.727 punti. Giù anche il(-1,02%)